Batı karşıtı aday için AB’ye soruşturma talebi

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Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sürpriz bir suçla birinci çıkan Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, “NATO ve Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak istemediklerini” ancak “her kararlarına boyun eğmeyeceklerini” söyledi.

NATO ve AB’nin politikalarını eleştirerek Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesini savunan ve Batı tarafından “aşırı sağcı” olarak nitelendirilen Georgescu, “İstediğim şey, bir duruşumuzun olması, diz çökmememiz. Her şeyi ulusal çıkarlarımıza göre yapmalıyız” dedi.

Romanya Ulusal Görsel-İşitsel Konseyi ise Avrupa Komisyonu'ndan Georgescu’nun seçim kampanyasını yürüttüğü video paylaşım platformu TikTok'un seçimlerdeki rolüne ilişkin resmi bir soruşturma başlatmasını istedi. Georgescu, 8 Aralık’ta seçimlerin ikinci turunda liberal Romanya’yı Kurtar Birliği’nin (USR) adayı Elena Lasconi’ye karşı yarışacak.