Batı karşıtı adaya destek protestosu

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Romanya’da Kasım 2024’teki iptal edilen cumhurbaşkanı seçimini ilk sırada tamamlayan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu’nun destekçileri, hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Başkent Bükreş’teki hükümet binası önünde toplanan binlerce gösterici, Batı ve AB yanlısı hükümete tepki göstererek “Hırsızlar” sloganları attı.

Geçen hafta hakkında “seçim kampanyası finansmanı ile mal varlığı beyanlarıyla ilgili yanlış beyanlar verme” soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Georgescu, gösterilerde destekçilerine seslenerek “Kötü niyetle bizi bölmeye çalışıyorlar. Eski ve yeni yandaşlar adaylığımı engellemeye çalışıyorlar” dedi.

Tekrarlanacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 4 Mayıs’ta düzenlenecek. Georgescu’nun tekrar aday olup olamayacağı belirsizliğini koruyor.