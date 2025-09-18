Batı karşıtı başkan adayına ‘darbe girişimi’ suçlaması

Romanya’da Batı ve NATO karşıtı eski cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu ve beraberinde 21 kişi, geçtiğimiz aralık ayında iptal edilen seçimlerin ardından darbe planı yapmakla suçlandı.

Savcılar, Georgescu ve paramiliter grup lideri olduğu iddia edilen Horaju Potra’nın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun 6 Aralık’ta iptal edilmesinin ardından, 7 Aralık’ta bir araya gelerek darbe planladıklarını belirtti.

Romanyalı savcılar silahlı grubun, çatışma başlatmayı ve "yıkıcı nitelikte şiddet eylemleri" gerçekleştirmeyi planladığını, ayrıca ulusal güvenliği ve "anayasal düzeni" tehlikeye atmayı amaçladığını iddia etti. Suçlamalar, Aralık 2024’te, silahlı 21 kişinin Bükreş’e giderken yakalandığı polis operasyonuna dayandırıldı. Açıklamada “eski cumhurbaşkanı adayı” olarak geçen Georgescu, Potra ile darbe planlayıcılarından biri olarak tanımlandı.