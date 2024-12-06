Batı medyası ‘mesaiye’ başladı: Başına 10 milyon dolar ödül konan cihatçı, CNN’e konuştu

Suriye’de faaliyet gösteren cihatçı çeteler, ABD ve İsrail’in Direniş Ekseni’ni zayıflatma politikalarına paralel olarak, Suriye Devleti’nin kontrolündeki kentlere saldırmayı sürdürüyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Halep’ten sonra, Hama da dün Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) şemsiyesi altındaki cihatçıların eline geçti.

Bu sırada Batı medyası da Suriye için ‘mesaiye’ başladı. ABD’li medya kuruluşu CNN Internetional’ın muhabiri Jomana Karadsheh, HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kanal bu söyleşiyi, “Suriyeli isyancı lider CNN'e özel röportaj verdi” şeklinde anons etti. Colani bir süredir Batı medyası tarafından “ılımlı cihatçı” olarak lanse ediliyordu.

KURUMLARA DAYALI YÖNETİM KURACAKLARMIŞ

Colani, CNN’e yaptığı açıklamalarda “HTŞ’nin amacının Esad yönetimine son vermekten başka bir şey olmadığını” söyledi. Batı dünyasının sempatisini çekmek için “demokratik” bir profil çizmeye çalışan cihatçı lider “kurumlara ve halk tarafından seçilen bir konseye dayalı hükümet kurmanın hedefleri olduğunu” ileri sürdü.

“Hedeflerden bahsettiğimizde, devrimin amacı bu rejimi devirmek. Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak hakkımızdır” diyen Colani, “Suriye yönetiminin öldüğünü” iddia etti.

“İSLAMİ YÖNETİMDEN KORKANLAR ONU YANLIŞ ANLIYOR”

ABD, 2018 yılında HTŞ'yi “terör örgütü” olarak tanımlamış ve lideri Colani’nin başına 10 milyon dolar ödül koymuştu. Ancak Suriye sahasındaki gerçeklik, cihatçı çetelerin bir kez daha Esad’ı devirmek ya da zayıflatmak için ABD tarafından kullanıldığını gösteriyor.

Colani ise CNN’deki konuşmasında “yıllar içinde değişim geçirdiğini” iddia etti. “Yirmili yaşlarındaki bir insan otuzlu ya da kırklı yaşlarındaki birinden ve kesinlikle ellili yaşlarındaki birinden farklı bir kişiliğe sahip olacaktır. Bu insanın doğasında var” ifadelerini kullanan cihatçı lider, “İslami yönetimden korkan insanlar ya bunun yanlış uygulamalarını görmüşlerdir ya da bunu doğru anlamamışlardır” iddiasında bulundu.

BATI’YA ‘SICAK’ MESAJLAR

“Hıristiyanların ve diğer dini ve etnik azınlıkların kendi yönetimleri altında güvenle yaşayacaklarını” öne süren Colani, “Kaos dönemlerinde bazı kişiler tarafından azınlıklara karşı bazı ihlaller oldu, ancak bu sorunları ele aldık. Hiç kimsenin başka bir grubu silme hakkı yoktur. Bu mezhepler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Colani, Batı’ya, “Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetim sistemini değil, kurumsal bir yönetim sistemini hak ediyor” mesajını vermeyi de ihmal etmedi.