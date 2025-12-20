Batı para karşısında ilkesiz: Suudi Arabistan sporu nasıl rejim vitrinine çevirdi

Spor dünyası son yıllarda büyük para haberlerine alıştı. Rekor sponsorluklar, dev organizasyonlar, yıldız isimler, parıltılı geceler. Ama Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin hamleleri klasik, “Zengin ülke spora yatırım yapıyor” hikâyesini aşan bir yere oturuyor. Çünkü burada mesele sadece kimin kaç milyon kazandığı değil, sporun bir ülkenin kendini dünyaya anlatma biçimine dönüşmesi.

Sportswashing (Sporla aklama) tartışması tam da bu yüzden yeniden gündemde. Spor, bir yandan küresel eğlence endüstrisinin motoru olurken öte yandan siyasi meşruiyet üretme aracına çevriliyor.

Bu tartışmanın kilit noktası ise çoğu zaman Riyad değil. Londra’daki lig ofisleri, federasyon masaları ve yayıncı toplantıları. Yani rejim vitrini kurulurken, vitrin camını parlatan el sadece ev sahibi değil aynı zamanda Batı spor kurumlarının gönüllü suskunluğu.

PREMIER LİG: UYGUNLUK TESTİ YETİYOR MU?

İngiltere’de tartışmanın kalbinde hâlâ Newcastle United var. Kamu Yatırım Fonu (PIF) bağlantılı konsorsiyumla gerçekleşen satın alma, Premier Lig’in sahiplik/uygunluk denetiminin sınırlarını yıllardır görünür kılıyor.

Kâğıt üstündeki formüller, devlet bağlantısı ve insan hakları gibi başlıklarda tartışmayı bitirmiyor sadece erteliyor. Premier Lig’in anlaşmayı yeniden incelemeyeceği yönündeki haberler de konu kapandı mı? sorusunu her seferinde yeniden açıyor.

Burada sporun “normalleştirme” mekanizması çalışıyor: Kulübün sportif yükselişi, şehir ekonomisine etkisi manşet oluyor. Fakat aynı dosyanın etik kısmı çoğu zaman, “Biz siyaset yapmayız” cümlesine sıkıştırılıyor. Oysa 'siyaset yapmamak' fiiliyatta para akışını sorgulamamak anlamına geldiğinde bu da başlı başına siyasi bir pozisyon haline geliyor. Bu suskunluğa yönelik eleştiriler, özellikle Newcastle örneği üzerinden İngiliz basınında uzun süredir canlı tutuluyor.

BÜYÜK VİTRİN: 2034 DÜNYA KUPASI

Resmin büyüğü, Suudi Arabistan’ın 2034 Dünya Kupası ev sahipliği. FIFA’nın kendi insan hakları taahhütleriyle ne kadar tutarlı olduğu sorusunu da büyütüyor.

Bir grup hukukçunun, FIFA’yı kendi insan hakları kurallarını ihlal etmekle suçlayarak resmî şikâyet sürecine gitmesi, bu meselenin artık yorum değil, kurumsal bir kriz başlığına dönüştüğünü gösteriyor.

Üstelik ev sahipliğinin mega proje boyutu bile çatlaklar üretiyor. Stadyum planları ve takvim üzerine çıkan maliyet kısma ve revizyon haberleri, vitrin projelerinin sadece etik değil, ekonomik olarak da kırılgan olabileceğini hatırlatıyor.

Reuters’ın, Suudi Spor Bakanı’nın 2034’te 64 takımlı bir Dünya Kupası fikrine açığız yaklaşımını aktarması da organizasyon ölçeğinin sürekli büyütülmek istendiğini; dolayısıyla vitrinin her seferinde daha da genişletildiğini işaret ediyor.

BOKSTA DA BENZER TABLO

Boks cephesi ise sportswashing tartışmasının en çıplak göründüğü alanlardan biri. Çünkü burada model basit: En büyük maçı istiyorsan, en büyük çekin yazıldığı yere gideceksin. Riyadh Season markası, boksun sadece ringini değil, gündemini ve yayıncılık mantığını da yeniden kuruyor.

Reuters’ın, Canelo Alvarez’in Riyadh Season’la dört maçlık anlaşma imzaladığını duyurması spor kararı gibi görünen şeyin aslında devlet destekli bir eğlence/PR mimarisine bağlandığını açıkça ortaya koyuyor.

Bu sistemin hedefi tek gecelik şov değil, süreklilik. Yayın tarafında da benzer bir genişleme stratejisi var: Riyadh Season-The Ring hattındaki organizasyonların PPV yerine abonelik modeline taşınması daha erişilebilir görünürken aslında kitleyi büyütüp normalleşmeyi hızlandıran bir adım.

FORMULA 1: İNSAN HAKLARI SORUSU

Formula 1'de ise zaten yıllardır otoriter rejimler-mega etkinlikler tartışmasının kronik başlığı. Takvim genişledikçe, F1’in devletlerle yaptığı uzun vadeli anlaşmalar sporu daha fazla jeopolitik vitrine açıyor.

İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan’daki F1 organizasyonlarının ihlallerin üzerini örtme riskine dikkat çekiyor.

Spor ve hak odaklı koalisyonların F1’e insan hakları maddelerini şeffaflaştırın çağrısı ise tartışmanın özünü netleştiriyor: Asıl mesele yarış var mı? değil, hangi koşullarda, hangi denetimle, hangi hesap verebilirlikle var?

Bugün geldiğimiz noktada sportswashing tartışmasının en can acıtan tarafı şu: Kurumlar apolitik kalmak istediklerini söylüyor ama aynı kurumlar devletlerle on yıllık ticari bağlar kuruyor. O zaman apolitik söylem, pratikte siyasi riskleri konuşmama konforuna dönüşüyor.

Suudi Arabistan sporu bir vitrin olarak kullanıyor bunda kuşku yok. Fakat bu vitrin tek taraflı kurulmadı. Vitrinin ışığını ayarlayan, camını parlatan ve içerideki görüntüyü normal kılan bir başka aktör daha var. O da küresel spor endüstrisinin kurumsal Batısı.

Tartışmanın düğümü burada. Rejimler mi sporu kullanıyor yoksa spor endüstrisi zaten rejimlerle iş tutmaya hazır bir pazar olduğu için mi bu kadar kolay sessizleşiyor?