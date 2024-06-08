Batı savaş istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme ve Kiev’e destek açıklamaları, Rusya ile Batı arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

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Fransa’da Batılı liderlerin Rusya karşısında gövde gösterisine dönüştürdüğü Normandiya Çıkarması’nın 80’inci yıldönümü törenine katılan Batılı liderler ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski temaslarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini söyledi. Söz konusu sevkiyatın yılsonuna kadar sağlanacağını kaydeden Macton, Ukraynalı pilotlara birkaç ay içinde eğitim verileceğini söyledi. Fransa’nın 4 bin 500 Ukraynalı askeri eğitmeyi de teklif ettiğini açıklayan Macron, şu anda Ukrayna topraklarında hiçbir Fransız askeri eğitmenin bulunmadığını söyledi.

ZELENSKİ’YE TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Macron ile görüşmesi sonrası Fransa Ulusal Meclisi’nde konuşma yaptı. “Avrupa’nın artık bir barış kıtası olmadığını” belirten Zelenski, “Bugün hedefte Ukrayna var, yarın başka ülkeler olabilir” dedi. Zelenski, “Bu savaş yayılabilir, tıpkı seksen yıl önce olduğu gibi. 1930'larda Hitler çizgi üstüne çizgi aştı. Putin de aynısını yapıyor” ifadelerini kullandı.

Zelenski’nin 9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Meclis’e davet edilmesini “kamuoyunu manipülasyon girişimi” olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Macron, diğer NATO üyelerinin çekimserliğine ve Moskova’nın uyarılarına rağmen Ukrayna’ya asker gönderme fikrini savunuyor. Rusya ise Ukrayna’ya gönderilecek Batılı askerlerin “meşru hedef” sayılacağı uyarısı yapıyor.

SAVAŞ İLAN EDİYOR

Kremlin’den Macron’un açıklamalarına tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Macron, Kiev rejimine mutlak destek veriyor ve Fransa'nın askeri çatışmaya doğrudan katılımına hazır olduğunu ilan ediyor” dedi. Peskov, Macron’un açıklamalarının kıtadaki gerilimi tırmandırdığını kaydetti.

‘BİZ DE SİLAHLANDIRIRIZ’

Rusya’da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Batı'nın, "Rusya asla nükleer silah kullanmaz" yönündeki düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek Kremlin'in nükleer doktrininin hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Ukrayna'nın, Rusya topraklarını vurmak için Batılı silahları kullanmasına izin verilmesi" yönündeki çağrılarını değerlendiren Putin, “kendilerinin de Batı’yı hedef alan devletlere uzun menzilli silah vererek misilleme yapabileceğini” söyledi.

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BIDEN’DAN ‘GECİKME’ ÖZRÜ

Fransa’da Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya nisan ayında sağlanan askeri yardımlarda aylar süren gecikmeden dolayı özür diledi. Zelenski'ye "yanınızdayız" mesajı veren Biden, Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.