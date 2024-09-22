Batı Şeria'da 15 yaşındaki bir çocuk İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 15 yaşındaki bir çocuğa ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli çocuğun ayağından yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.