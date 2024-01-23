Batı Şeria'da 6 bin 220 Filistinli gözaltına alındı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'da son 24 saatte 25 Filistinli daha gözaltına alındı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 220'ye yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

SALDIRILARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İsrail'in son 24 saatte Tulkerim, Nablus, Ramallah, Kudüs , El-Halil ve Beytüllahim kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 220'ye ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.