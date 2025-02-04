Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Batı Şeria'da askeri kontrol noktasına saldırı: 8 İsrail askeri yaralandı

İsrail basını, Batı Şeria'da bulunan bir askeri kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmanın ardından saldırganın öldürüldüğü belirtildi.

Dünya
  • 04.02.2025 09:47
  • Giriş: 04.02.2025 09:47
  • Güncelleme: 04.02.2025 09:50
Kaynak: AA
Batı Şeria'da askeri kontrol noktasına saldırı: 8 İsrail askeri yaralandı
Fotoğraf: AA

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nde bir askeri kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 8 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Ürdün Vadisi'ndeki bir askeri kontrol noktasına ateş açıldı.

Saldırıda 2'sinin durumu ağır olmak üzere 8 İsrail askeri yaralandı.

Haberde, çıkan çatışmanın ardından saldırganın öldürüldüğü ifade edildi.

BirGün'e Abone Ol