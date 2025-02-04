Batı Şeria'da askeri kontrol noktasına saldırı: 8 İsrail askeri yaralandı
İsrail basını, Batı Şeria'da bulunan bir askeri kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmanın ardından saldırganın öldürüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nde bir askeri kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 8 İsrail askeri yaralandı.
İsrail ordu radyosunun haberine göre, Ürdün Vadisi'ndeki bir askeri kontrol noktasına ateş açıldı.
Saldırıda 2'sinin durumu ağır olmak üzere 8 İsrail askeri yaralandı.
Haberde, çıkan çatışmanın ardından saldırganın öldürüldüğü ifade edildi.