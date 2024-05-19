Batı Şeria'da bir Filistinli daha İsrail kurşunuyla hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İşgal altındaki Kudüs'ün doğusunda, bir Filistinli'nin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, ekiplerinin Kudüs'ün doğusundaki İsrail askerlerinden bir Filistinlinin cenazesini teslim aldığını ve Beyt Lahiye'deki el-Huseyn Hastanesi'ne götürdüklerini duyurdu.
Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, öldürülen 44 yaşındaki Rami Takatıka'nın Beyt Lahim kentinin güneyindeki Beyt Ficar beldesinden olduğunu açıkladı.