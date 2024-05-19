Batı Şeria'da bir Filistinli daha İsrail kurşunuyla hayatını kaybetti

İşgal altındaki Kudüs'ün doğusunda, bir Filistinli'nin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, ekiplerinin Kudüs'ün doğusundaki İsrail askerlerinden bir Filistinlinin cenazesini teslim aldığını ve Beyt Lahiye'deki el-Huseyn Hastanesi'ne götürdüklerini duyurdu.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, öldürülen 44 yaşındaki Rami Takatıka'nın Beyt Lahim kentinin güneyindeki Beyt Ficar beldesinden olduğunu açıkladı.