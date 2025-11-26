Batı Şeria'da İsrail saldırısı: Filistinlilere "Sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur" tehdidi

İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kenti ve kentteki Tammun ve Akaba beldeleri ile Faria Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda 60 Filistinliyi gözaltına aldı, 10 kişiyi yaraladı ve onlarca aileyi evlerini boşaltmaya zorladı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, baskın sırasında daha önce boşaltılan evlerde sorgulamak üzere aralarında çocuklar, kadınlar ve eski tutukluların da bulunduğu 60 kişiyi gözaltına aldı" denildi.

“YIL BAŞINDAN BERİ 330 GÖZALTI”

İsrail ordusunun Tubas'a saldırıları sırasında altyapıya geniş çaplı zarar verdiği belirtilen açıklamada, yıl başından bu yana Tubas'ta 330 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerinin darp edilen on Filistinliye sağlık müdahalesinde bulunduğu, altısına ayakta müdahale edildiği, dördünün hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin, Tubas kentinde yirmi diyaliz hastası ve bir naaş olmak üzere otuz kişinin nakli sırasında İsrail ordusunun çalışmalarını açıkça engellediği kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin kentteki varlığına rağmen ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

“AYLARDIR GERÇEKLEŞTİRİLEN EN BÜYÜK BASKINLARDAN BİRİ”

Tubas ve Ürdün Vadisi Valisi Ahmed el-Esad, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin ev eşyalarını tahrip ettiğini, araçlara ve altyapıya zarar verdiğini söyledi.

Esad, İsrail güçlerinin "onlarca aileyi silah zoruyla evlerini boşaltmaya zorladığını" ve baskının "aylardır gerçekleştirilen en büyük baskınlardan biri" olduğunu belirtti.

Filistinli yetkili, kentteki acil durum ekiplerinin "ambulansların erişimini sağlamak ve evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere barınak sağlamak için" çalıştığını aktardı.

“SONUNUZ CENİN VE TULKERİM GİBİ OLUR” TEHDİDİ

Öte yandan İsrail ordusu Tubas kentine Arapça, "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, eğer böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur" yazılı, tehdit içeren ilanlar attı.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etmişti. İki kentteki mülteci kamplarındaki yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine izin vermiyor.