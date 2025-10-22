Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarı İsrail Meclisinde ön oylamada kabul edildi
İsrail Parlamentosu, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakını içeren yasa tasarısını ön oylamada onayladı. Tasarı 25’e karşı 24 oyla kabul edildi.
