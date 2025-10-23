Batı Şeria'nın ilhakını öngören tasarı ilk oylamadan geçti: Ankara ve Washington'dan hangi tepkiler geldi?

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edildi.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

Noam Partisi'nden Avi Maoz tarafından sunulan tasarı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarından gasbedilen yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakının İsrail meclisinde oylanmasını sağlayacak. Tasarının sahada henüz yansıması olmasa da sembolik bir öneme sahip.

Parlamento üyelerinin 25'inin "evet" oyunu alan tasarının, İsrail Meclisi'nden geçerek yasalaşması için Meclis'te 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Öte yandan Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman'ın sunduğu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan Maale Adumim yerleşiminin ilhakına yönelik tasarı da oylandı.

Söz konusu tasarı da ön oylamada 32'ye karşı 9 kabul oyuyla geçti ve Meclis'te oylanmasının önü açıldı.

İsrail güçleri Batı Şeria’da bir Filistinlinin evini patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdi / AA

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCILAR MEMNUN

Sembolik tasarının Mecliste kabul edilmesi, koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı bakanları mutlu etti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın tamamın İsrail'e ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Smotrich gibi Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.

TASARI ABD'Lİ YETKİLİLERİN İSRAİL ZİYARETİ SIRASINDA GELDİ İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan İsrail yerleşimlerini ilhaka yönelik tasarının ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ziyareti sırasında gelmesi dikkat çekti. Yasa tasarısını Meclise getiren Milletvekili Maoz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yasanın bugünlerde getirilmemesi talebine karşı çıktığını, "İsrail'in egemenliğini vurgulamanın tam zamanı olduğunu" belirtmişti. ABD Başkanı Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini söylemişti. ABD: BARIŞ ANLAŞMASINA BİR TEHDİT Tasarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Meclisi'nin tasarıyı onaylamasına ilişkin, "Başkan'ın (Donald Trump) şu anda bunu desteklemeyeceğimizi açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz" dedi.

İsrail ordusu, Ramallah kentindeki Muğir beldesinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinli bir ailenin evini yıktı / AA

ANKARA'DAN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların sürdüğü bir dönemde atılan provokatif adımın, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir. 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria'da İsrail'in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir. Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da kararın hukuksuz olduğuna vurgu yapılarak "Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria’nın ilhakına yönelik İsrail Meclisinde alınan hukuksuz kararı reddediyor; bölgedeki barış, huzur ve istikrar arayışlarına engel olma amacıyla atılan bu saldırgan ve provokatif adımın Batı Şeria’nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğinin altını çiziyoruz" denildi.