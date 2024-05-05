Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin cuma ve cumartesi günleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltıların Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, Kalkilya, Tulkerem, Ramallah, Eriha ve El Halil kentlerinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 575'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınanlar arasında kadın, çocuk ve daha önce serbest bırakılan eski tutukluların olduğu bilgisi verildi.