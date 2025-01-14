Batı Şeria’da 372 yasa dışı konut inşası daha

İsrail yönetiminin, işgali altındaki Batı Şeria’da 372 yasa dışı konutun daha inşasına onay vermeye hazırlandığı belirtildi. İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), konuyla ilgili açıklamasında, Tel Aviv Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyinin 15 Ocak’ta toplantı yapacağı belirtildi.

Bunun gerçekleşmesi halinde, Tel Aviv yönetiminin son 6 haftada 2 bin 749 konutun inşasına onay vermiş olacağı kaydedildi. Açıklamada, 2024 yılında 9 bin 884 yasa dışı konuta onay verildiği anımsatılarak, 2025 yılında bu rakamın çok daha artmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, Filistin topraklarını gasbeden 700 bin İsrailli "yerleşimci" yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor. Ancak Tel Aviv yayılmaya devam ediyor.