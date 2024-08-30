Batı Şeria’ya son yirmi yılın en büyük saldırısı

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda Filistinli yetkililere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Bunun son 20 yılda bölgeye yapılan en büyük askeri harekat olduğu kaydediliyor.

Batı Şeria'daki 4 Filistin kentine aynı anda harekat yapan İsrail güçleri Cenin, Tulkarm, Nablus ve Tubas şehirlerini hedef aldı.

İsrail medyası, harekata yüzlerce askerin katıldığını açıkladı. İsrail ordusu Tulkarm ve Cenin kentlerinde “teröre karşı bir operasyon” düzenlediklerini öne sürdü. 2000 ve 2005 yılları arasında süren İkinci İntifada'dan beri ilk kez bu çaplı bir harekat yapılıyor. İsrail güçleri Cenin’de bir hastaneye girerken Nablus’ta ise iki mülteci kampı hedef alındı. Filistin'in resmi haber ajansı Wafa, Nur Şems'teki sivillere burayı terk etme çağrısının yapıldığını aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani "İsrail, işgalci güç olarak, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır" dedi.