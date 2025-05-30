Batı Şeria’yı da yutacak işgalci

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İsrail’in katliam ve işgal politikalarının sonu gelmiyor. Filistin topraklarını komple ele geçirme niyetini saklamayan Tel Aviv, bu yönde her geçen gün yeni bir adım atıyor.

Dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi’ndeki etnik temizlik girişimi devam ettiren Binyamin Netanyahu yönetimi diğer taraftan da Batı Şeria’daki işgalini yayıyor.

22 YENİ İŞGAL BİRİMİ

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’da 22 yeni yerleşim birimi kurulacağını duyurdu. Smotrich X’ten yaptığı açıklamada, Batı Şeria için İsrail’in kullandığı İbranice ifade ile, "Yerleşim birimlerinin geliştirilmesi için tarihi bir karar aldık: Yahudiye ve Samiriye’de 22 yeni yerleşim birimi kurulacak" dedi.

Netanyahu’nun Likud Partisi tarafından yayımlanan yeni yerleşim birimlerinin yer alacağı haritaya göre, planlanan 22 yerleşim yeri Batı Şeria’nın tamamına dağıtılarak hayata geçirilecek.

Telegram hesabından yapılan açıklamada söz konusu projenin güvenlik kabinesi tarafından onaylandığı ve Maliye Bakanı Smotrich ile Savunma Bakanı İsrael Katz tarafından yönetildiği duyuruldu.

Planlanan yerlerden ikisi olan Homeş ve Sa-Nur, özellikle sembolik öneme sahip. Bu iki yer, Batı Şeria’nın kuzeyinde İsraillilerin yeniden yerleştiği bölgeler. 2005 yılında dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron liderliğinde alınan çekilme planı kararı kapsamında bu bölgeler boşaltılmıştı.

ATALARININ MİRASIYMIŞ!

Yeni yerleşim bölgeleri için "Yabancı bir toprak almadık, atalarımızın mirasını aldık" ifadelerini kullanan Bezalel Smotrich, "bundan sonraki adım egemenlik!" mesajını paylaşarak, içinde bulunduğu hükümetin Batı Şeria üzerinde hakimiyet kurma isteğini dile getirdi.

HUKUKA AYKIRI

Uluslararası hukuka göre İsrail’in kurduğu bu yerleşim birimleri "yasa dışı" ve uluslararası toplumun neredeyse tamamı tarafından atılan bu adımlar eleştiriliyor. Ancak Netanyahu yönetimi bildiğini okumayı sürdürüyor.

İnsan hakları örgütleri, Filistin topraklarına inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin, daha önce hiçbir İsrail hükümeti döneminde şu an iktidarda olan hükümet zamanında olduğu kadar çok yayılmadığını belirtiyor.

67’DEN BU YANA SÜRÜYOR

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nin kontrolünü ele geçirmişti. Uluslararası hukuka göre, Filistin toprakları olan bu bölgelerde İsrail’in kendine yerleşim birimleri kurması yasa dışı.

Uluslararası toplumdan gelen tepkilere ve protestolara rağmen İsrail, son on yıllarda sadece Batı Şeria’da onlarca yeni yerleşim birimi kurdu. Bu birimlerde günümüzde yaklaşık üç milyon Filistinlinin yanı sıra 490 bin’den fazla İsrailli yaşıyor.

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LÜBNAN’A DA BAYRAK

İsrail ordusu Güney Lübnan’daki Vezzani Nehri’ne bakan ve son savaşın sonunda işgal ettiği sınırdaki el-Hamamis tepesine tepeye İsrail bayrakları dikti. İsrail’in Lübnan’da beş noktada varlığını sürdürdüğünü açıklamasına rağmen, Lübnan kaynakları göre İsrail ordusu Lübnan toprakları içinde yaklaşık üç kilometre derinliğinde yedi noktada varlığını sürdürüyor.