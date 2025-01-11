Batı soykırım failini koruyor

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İsrail’in katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde ateşkes çabaları sürerken Batı, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu korumaya devam ediyor.

İsrail’in 15 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bini aştı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023’ten bu yana 46 bin 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 109 bin 378 kişinin yaralandığını kaydetti.

BATI ŞERİA’DA BASKIN

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te ise baskınları sürüyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria’nın kuzeyindeki Deyr İstiya beldesine çok sayıda askerle baskın düzenledi. Bazı evlerde arama yapan ve eşyalara zarar veren İsrail askerleri, çok sayıda Filistinli genci bir meydanda toplayarak bağladı ve serbest bırakmadan bölgede aramalar yaptı.

KARARA UYMAYACAK

Polonya hükümeti ise Perşembe günü, kasım ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Netanyahu dâhil üst düzey İsrailli yetkililerin 27 Ocak’ta Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 80’inci yıldönümü törenlerine “özgür ve güvenli bir şekilde” katılmalarını sağlayacak bir kararı kabul etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, “Holokost’un milyonlarca Yahudi kurbanını anmanın bir parçası” olduğu için İsrailli yetkililere bu iznin verildiğini söyledi.

ABD’DEN UCM’YE YAPTIRIM

ABD Temsilciler Meclisi ise İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkaran UCM’ye yaptırım uygulanması talep edilen tasarıyı kabul etti. Buna göre, UCM yetkilileri ve birinci dereceden aile fertlerine ABD’ye giriş vizesi verilmeyecek. Hâlihazırda ülkede bulunan UCM yetkililerinin mevcut vizeleri iptal edilecek ve sınır dışı edilebilecekler.

Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşması için yürütülen müzakereler hakkında konuşan ABD Başkanı Joe Biden ise, ateşkese ulaşılması konusunda umutlu olduğunu ve “gerçek bir ilerleme” kaydettiklerini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan ise “Netanyahu’nun başarı imajı arayışında olduğunu ve esirlerin kaderiyle oynadığını” söyledi. Hamdan, İsrail’in esirlerini takas anlaşması dışında geri alamayacağını kaydetti.

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ÖLENLER AÇIKLANANDAN FAZLA

Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden İngiltere merkezli The Lancet’te yayımlanan makaleye göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ilk 9 ayında hayatını kaybedenlerin sayısının, Filistin Sağlık Bakanlığı’nın kaydettiğinden en az yüzde 41 daha fazla olabileceği belirtildi. “Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten 30 Haziran 2024’e kadar Travmatik Yaralanma Ölümleri” başlıklı makalede Haziran 2024 sonuna kadar ölü sayısı tahmininin en az 64 bin 260 olduğu ifade edildi. Makalede, yaşamını yitirenlerin yüzde 59,1’inin kadın, çocuk ve 65 yaş üstü kişilerden oluştuğu tahminine yer verildi.