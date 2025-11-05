Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 05.11.2025 11:23
  • Giriş: 05.11.2025 11:23
  • Güncelleme: 05.11.2025 11:26
Kaynak: AA
Batı Trakya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre, yerel saatle 09.16’da kaydedilen depremin merkez üssü İskeçe’nin 12 kilometre kuzeybatısı, derinliği ise yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.

Batı Trakya genelinde ve komşu Rodop ile Dedeağaç bölgelerinde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

