Batı Trakyalılar Gazze'de hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

BTTADK tarafından yayımlanan açıklamada, "Özellikle yaralıların tedavi gördüğü ve güvenli bölge diye yüzlerce sivilin sığındığı hastanenin vurulması endişemizi bir kat daha artırmış ve bizleri derinden üzmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Taraflara güç kullanmaktan vazgeçme ve iki devletli çözüm anlayışında buluşma çağrısında bulunulan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler için cuma günü Batı Trakya genelinde gıyabi cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

İsrail'in saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, "Bilinmelidir ki er veya geç doğrudan sivilleri hedef alan, hunharca hastane ve okul gibi yerleri savaş hukukuna aykırı bir biçimde vuranların hem uluslararası hukuk önünde hem de vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulunuldu.