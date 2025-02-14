"Batı Ukrayna’yı silahlandırarak Rusya’ya karşı karakola dönüştürdü"

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buravov, Şubat 2022'de Rus halkının çıkarlarını korumak adına zor ama kaçınılmaz bir karar alındığını belirterek, "O dönemde özel askeri harekât başlatarak güvenliğimizi sağlamak ve bu insanların geleceklerini güvence altına almaktan başka çaremiz kalmamıştı. Askerlerimiz, Donbass ve Novorossiya halkını kurtarmak, ülkemizin ulusal çıkarlarını, güvenliğini ve egemenliğini korumak için zorlu muharebeler yürütüyor. Batı'nın hibrit ve doğrudan saldırılarına karşı direniyoruz" dedi.

Rusya’nın çıkarlarını savunmak adına bu adımı attıklarını ifade eden Buravov, "Ruslar tarafından kurulan ve geliştirilen ancak Nazi boyunduruğu altına girmiş olan Ukrayna topraklarında halkımızın haklarını savunmak için bu karar alındı" diye ekledi.

"RUSYA, MÜZAKERELERE AÇIK"

Buravov, Batı’nın Ukrayna’ya silah desteğini sürdürdüğünü vurgularken, Rusya’nın hiçbir zaman siyasi ve diplomatik çözümü reddetmediğini söyledi.

Müzakerelerin Kiev yönetimi tarafından kesintiye uğratıldığını belirten Buravov, "Olası anlaşmalar, Rusya’nın güvenlik çıkarlarını göz önünde bulundurmalı ve yeni bölgesel gerçekler ışığında şekillenmelidir. Her şey, yeni yönetimin atacağı somut adımlara bağlı olacak. Başkan Donald Trump’ın, Ukrayna’nın NATO üyelik girişimlerini ihtilafın nedenlerinden biri olarak görmesi olumlu bir gelişme. Rusya en başından beri bunu dile getiriyordu" ifadelerini kullandı.

"PUTİN, TRUMP'I MOSKOVA'YI ZİYARET ETMEYE DAVET ETTİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin de konuşan Buravov, şunları söyledi:

"Devlet başkanları Rusya ve ABD vatandaşlarının değiş tokuşuyla ilgili konuları görüştü. Bu arada Amerikan tarafının bu konuda varılan tüm mutabakatlara uyacağına dair güvence verdi. Çözüm konusu da ele alındı. Trump, askeri çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesini savundu. Putin, kendi tarafından çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gereğinden bahsetti ve uzun vadeli çözüme barış görüşmeleri yoluyla ulaşılabileceği konusunda Trump ile hemfikir olduğunu açıkladı. Putin, Trump'ın ülkelerimizin birlikte çalışma zamanının geldiğine dair ana tezlerinden birini de destekledi, Trump'ı Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti."

Sorulan sorular üzerine Filistin konusuna’da değinen Sayın Buravov, Filistin Halkının kendi topraklarında kalması gerektiğini vurgulayarak, Gazze’ye yönelik zorla yer değiştirme plankarının” kabul edilemez” olduğunu söyledi.

FİLİSTİNLİLERİN YERİ FİLİSTİN TOPRAĞIDIR

Filistin konusuna’da değinen Sayın Buravov, Filistin Halkının kendi topraklarında kalması gerektiğini vurgulayarak, Gazze’ye yönelik zorla yer değiştirme planlarının” kabul edilemez” olduğunu söyledi.

TRUMP'IN GAZZE PLANINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planı hakkında konuşan Andrey Buravov, "Filistinlilerin kendi topraklarından başka ülkelere gönderilmesiyle ilgili planların kabul edilmez olduğunu düşünüyoruz. Filistinlilerin yeri Filistin'in bulunduğu bölgedir. Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söylüyoruz" dedi.

Rus diplomat, 1967'de kabul edilen iki devletli çözümün uygulanmamasının Filistin halkını zor durumda bıraktığını ve İsrail'in son hamleleriyle durumun daha da kötüleştiğini belirtti.