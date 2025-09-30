Batı yanlılarının kazandığı kritik seçime protesto

Dış Haberler

Moldova'da muhalefet, iktidardaki partinin kazandığı seçim sonucuna karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Rusya yanlısı olmakla suçlanan “Vatansever” blokunda yer alan Sosyalistler Partisi (PSRM) Başkanı İgor Dodon Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS) yurtdışındaki vatandaşlardan gelen oylar sayesinde birinci geldiğini, ancak ülke içinde muhalif güçlerin seçimde galip geldiğini savundu.

Pazar günü düzenlenen seçimde Batı yanlısı PAS yüzde 50,20 ile birinci oldu. Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku, yüzde 24,17 ile ikinci geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Rusya’da yaşayan yüz binlerce Moldovalının oy kullanmasına izin verilmediğini söyledi.