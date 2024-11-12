Batı yanlısı muhalefet yeni seçim talep ediyor

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Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen meclis seçimlerinin ardından ülkedeki Avrupa Birliği (AB) ve Rusya yanlısı siyasi güçler arasındaki gerilim sürüyor. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkedeki siyasî krizin çözülebilmesi için seçimin yenilenmesi çağrısında bulundu.

Daha önce seçimleri "yasa dışı" diye nitelendiren ve Rusya'yı seçimlere müdahale ile suçlayan Cumhurbaşkanı, bugün düzenlediği basın toplantısında seçimlerin "tek bir parti tarafından kontrol ve manipüle edildiğini" söyledi.

Gürcistan'ı ziyaret eden, aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu sekiz Avrupa ülkesinden milletvekili heyetinin yanında konuşan Cumhurbaşkanı, misafirlere atıfta bulunarak "Dostlarımız, Gürcistan'ın krizden çıkmasına yardımcı olacak bir yol arayışında bize yardımcı olmak üzere buradalar" dedi.