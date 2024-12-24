Batı yanlısı Zurabişvili yeniden seçim istedi

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Gürcistan’da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Batı yanlısı muhalefetin protestoları sürerken görevini teslim etmeye günler kala Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hükümete yeniden seçime gitmesi için bir hafta süre verdi.

Gürcistan’da muhalefetin protestoları yaklaşık bir aydır sürerken Zurabişvili, başkent Tiflis’teki gösteride konuştu. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin Kurucu Onursal Başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili’nin hükümet üstündeki etkisini sürdürdüğünü iddia eden Zurabişvili, kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu, 29 Aralık’a kadar seçimlerin yenilenmesi konusunda anlaşmaları gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mihail Kavelaşvili'ye kaybeden Zurabişvili, “seçimler tekrarlanmadığı takdirde” 29 Aralık'ta görev süresi dolduğunda görevini devretmeyeceğini açıklamıştı. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise “Bir sonraki seçim, parlamentonun dört yıllık görev süresinin 2028’de bitmesinden sonra yapılacak” demişti.