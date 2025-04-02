Batı, ‘yerli ve milli’ Erdoğan’ı kolluyor

POLİTİKA SERVİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların ardından ‘Hükümet istifa’ talebiyle başta gençler olmak üzere milyonlarca yurttaş rejimin halkın iradesine karşı başlattığı darbeye karşı ülkenin dört bir tarafını direniş alanına çevirdi.

Saray rejiminin halka cevabı daha fazla baskı, gözaltı ve tutuklamalar olurken dünya kamuoyunun Erdoğan’a ses çıkartmaması ya da çıkan seslerin cılızlığı dikkat çekti.

Avrupa Birliği başta olmak üzere yapılan açıklamalar ufak kınamalarla geçiştirilirken yıllardır yerlilik ve millilik ajitasyonuyla muhalefete yüklenen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Batı ve ABD ilişkisi de rejimin karakterini bir kez daha açığa çıkardı.

Halkın geniş kesimleri tek adam rejimine karşı artık yeter seslerini daha fazla artırırken iktidar bloku, emperyalistlerle kol kola yürümeye devam ediyor.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de İngiliz İşçi Parti’sine yüklendi. Özel, “İngiliz İşçi Partisi açıklama yapmış, ‘Türkiye’de demokrasiden yanayız’ diye. ‘Uyan da balığa gidelim’. O İngiliz İşçi Partisi, kendisinin çıkıp, şimdi geriye dönmeye çalıştığı yerde, bir otokrata bir hafta kadar sessiz kalmış olmanın karşılığını Sosyalist Enternasyonal’ın Başkan Yardımcısı sıfatıyla Özgür Özel’den görecek" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan muhalefeti dizayn etmeye çalışan hedefi göstermelik seçimlerin hayata geçmesi olan Saray rejimine dünya kamuoyunun sessiz kalması Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde de geniş yer buldu.

Gazete "Avrupa, Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu için Erdoğan’ın baskısına göz yumuyor" başlıklı haberinde, Avrupa ülkelerinin Ankara’daki baskıcı politikalara karşı sessiz kalması eleştirildi.

Haberde, geçmişte Türkiye’nin muhalefeti bastırma girişimlerinin Avrupa’dan sert tepkiler gördüğü ancak bugün bu eleştirilerin oldukça sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

WSJ, “Başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri İmamoğlu’nun tutukluluğundan dolayı ‘derin endişelerini’ dile getirse de, bu açıklamalar cılız kaldı ve Türkiye’nin iç siyaseti ile güvenlik iş birliği arasında bir bağlantı kurulmadı” ifadelerine yer verdi.

Haberde, görüşlerine yer verilen uzmanlardan biri “Avrupalılar kendilerini ahlaki üstünlüğe sahip, doğru olanı yapan bir gelenekten geliyor. Ancak artık güvenliğe yönelik daha ‘yetişkin’ bir jeopolitik yaklaşım gerekiyor. Türkiye ile çalışmak bizim çıkarımıza olabilir” dedi.

Avrupa’daki genel yaklaşımı "güvenlik adına sessizlik" olarak yorumlayan WSJ, Türkiye’nin hem coğrafi hem de stratejik önemi nedeniyle Batı’nın temel müttefiklerinden biri olmayı sürdürdüğünü, ancak bunun demokrasi ve insan hakları konularındaki tavizlerin gerekçesi haline geldiğini belirtti.