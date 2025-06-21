Batı’dan İran’a teslim ol baskısı

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Emperyalist güçleri arkasına alan İsrail’’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta ikinci haftaya girilirken Avrupa’nın emperyalist güçleri, Tahran’a teslim olma baskısı yapmak için devrede. İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları İranlı mevkidaşları Abbas Arakçi ile Cenevre’de masaya oturdu. Tahran, İsrail’in saldırıları sürdükçe Washington ile görüşmeyi reddetti. ABD’de ise İran’a olası saldırıya karar vermek için “iki hafta düşüneceğini” söyleyen Trump’ın “MAGA” blokunda bölünme derinleşiyor.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı hava saldırıları şiddetlenerek sürüyor. İsrail ordusu Tahran’da füze üretiminde kullanılan askeri üretim tesisleri ile İran’ın nükleer silah programına ait araştırma ve geliştirme kurumlarını hedef aldığını açıkladı. İran Kızılayı, saldırılarda ülkedeki 5 hastanenin hedef alındığını açıkladı. İran ordusu da İsrail’e misilleme yaparken Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon kentlerinin yanı sıra güneydeki Berşeva'yı da hedef aldı.

Karşılıklı saldırılar sürerken İsrail’e ilk günden desteğini açıklayan 3 Avrupa ülkesi, Tahran’ı teslim olmaya zorlamak için harekete geçti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İranlı mevkidaşları Abbas Arakçi ile İsviçre’nin Cenevre kentindeki Almanya Başkonsolosluğu’nda bir araya geldi. Görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Kaja Kallas da katıldı.

“E3” olarak bilinen 3 ülke, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları olarak öne çıkmıştı.

ABD SAVAŞIN İŞBİRLİKÇİSİ

Görüşme öncesi Cenevre’de basın açıklaması yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran’ın İsrail’in “barbarca” saldırılarına karşı kendini savunduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin özel oturumunda konuşan Arakçi, İsrail’in saldırılarının ABD ile nükleer müzakereler sürerken geldiğine işaret ederek uluslararası hukuk düzenini ortadan kaldırdığını kaydetti. Arakçi, uluslararası topluma İsrail’in saldırganlığına karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Arakçi, günün erken saatlerinde İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada da “ABD’nin İsrail’in İran’a karşı saldırılarının işbirlikçisi ve ortağı” olduğunu belirterek “İsrail’in saldırganlığı sona erene kadar ABD ile müzakere yapmayacağız” demişti.

MACRON’DAN 4 BAŞLIK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran'a sunmak üzere “kapsamlı bir müzakere teklifi” hazırladığını söyledi. Cenevre’de masaya yatırılacak başlıklara ilişkin Macron, “müzakerelerin hem nükleer yakıt hem de silah yapımında kullanılabilecek uranyum zenginleştirmesinin tamamen durdurulması ve İran'ın füze faaliyetlerinin ve bölgedeki paramiliter gruplara sağladığı finansmanın sınırlandırılması yönünde ilerlemesi gerektiğini” kaydetti.

İsrail’in “kendini savunma hakkı olduğunu” yineleyen Macron İran’a yönelik saldırılara ilişkin ise “Enerji veya sivil altyapılara, sivil halklara yönelik devam eden saldırılar kesinlikle durdurulmalı” dedi.

Görüşme öncesi ABD’li mevkidaşı ile Washington’da Marco Rubio ile bir araya gelen İngiliz Bakan Lammy, “ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını” bildirdi. Lammy, Beyaz Saray’daki görüşmede “bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini” ele aldıklarını aktardı.

KREMLİN’DEN UYARI

Kremlin Sözcüsü Peskov ise İran’da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini belirtirken İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e olası bir suikastın “Pandora’nın kutusunu açacağı” uyarısı yaptı. Peskov, Moskova’nın gerekirse arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İsrail basını ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, “karar vermek için iki hafta düşüneceğini” söyleyen Trump’ın ABD’yi bir an önce savaşa sokmak istediğini kaydetti. Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, Netanyahu ve aşırı sağ koalisyonun “iki haftanın sahadaki gerçeklikte çok uzun bir süre olduğunu, bu sürede ABD’nin savaş dâhil olma şansı düşerken İran’ın toparlanabileceğini” söyledi.

Irak’ta ise Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr taraftarları, İsrail’in saldırılarını kınayarak İran’a destek gösterisi düzenledi. Cuma namazı sonrası Bağdat’ta bir araya gelen destekçiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.