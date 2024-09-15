Batı’dan Kiev’e ‘vur’ izni çıkmadı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İngiltere Başbakanı Starmer’ın ABD Başkanı Biden ile kritik görüşmesinde Ukrayna’nın Rusya’ya uzun menzilli füzelerle saldırma talebine ilişkin karar çıkmadı.

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’nın Rusya topraklarına Batı’dan tedarik edilen uzun menzilli silahlarla vurma talebi gündemiyle bir araya geldi. Kritik görüşmeden Kiev’in talebine ilişkin bir sonuç çıkmadı.

KİEV’E DESTEK YİNELENDİ

Beyaz Saray’da gerçekleşen heyetler arası görüşmede taraflar Ukrayna Savaşı, Ortadoğu’daki durum ve Hint-Pasifik bölgesindeki meseleleri ele aldı. Biden, ABD’nin Rusya’ya karşı Ukrayna’yı destekleme konusunda İngiltere ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı savaşı kazanamayacağını” söyledi.

Ukrayna’nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için uzun menzilli füzeler edinme arzusuna ilişkin bir soruya yanıt olarak Biden, “Bunu müzakere edeceğiz” demekle yetindi. Putin’in Rusya topraklarına Batı silahlarıyla saldırılması durumunda NATO’nun savaşa dahil olacağına yönelik açıklamalarına ilişkin Biden, “Putin hakkında fazla düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE EDİLECEK

İngiltere Başbakanlığı koltuğuna oturmasından bu yana Washington’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Starmer da Kiev’in üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin bir sinyal vermedi. Ukrayna konusunda “belirli bir adım veya taktik” yerine “strateji üzerine yoğunlaşan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini” kaydeden Starmer, “önümüzdeki hafta ve ayların, Ukrayna’ya destek açısından kritik olabileceğini” belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski uzun süredir ABD’nin ATACMS ve İngiltere’nin Storm Shadow gibi uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyordu. Biden yönetimi bu konuda çekimser kalırken Starmer’ın görüşmede kısıtlamaların kaldırılması yönünde baskı yapacağı iddia edilmişti.

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RT’YE ‘CASUSLUK’ YAPTIRIMI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı üç kurum ile iki kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını belirtti. Blinken, bu kurum ve kişilerin RT ile bağlantılı olarak yabancı devletlerde ciddi boyutta dezenformasyon yürüttükleri, gazetecilik faaliyetlerinin ötesinde “örtülü casusluk” benzeri “istikrarsızlaştırıcı” faaliyetlere giriştiklerini ileri sürdü. ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül’de aralarında RT’nin de olduğu Rusya’ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı.

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KURSK ESİRLERİ TAKAS EDİLDİ

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucu 103 Rus askeri ve 103 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün takası gerçekleştirilen askerlerin Ukrayna’nın saldırı başlattığı Rusya’nın Kursk bölgesinde esir alındığını bildirdi.

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‘SİLAHLARI ÖNCEDEN VEREBİLİRDİK’

Ukrayna Savaşı’na ilişkin Alman basınına konuşan NATO Genel Sektereti Jens Stoltenberg, ittifakın “Rusya'nın 2022 yılındaki işgalini engellemek üzere Ukrayna'yı silahlandırmak için daha fazla şey yapabileceğini” savundu. Stoltenberg, “savaşı bitirmenin yolunun müzakere masasından geçtiğini ancak bunun Ukrayna’nın gücüne dayanması gerektiğini” aktardı.