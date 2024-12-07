Batık banka borcu 287 milyara çıktı

Ekonomi Servisi

Türkiye yüksek enflasyon ve ekonomik kriz sarmalında debelenirken yapılandırmalara rağmen tüketici kredisi ve kredi kartı borçları zirveyi gördü. Yurttaşların yasal takibe alınan banka borçları, yapılandırma işlemlerine rağmen hızla artmaya devam ediyor. 2024’ün ilk 10 ayında yasal takibe alınan yurttaş sayısı yüzde 38 artarak 1,5 milyona çıktı.

Yapılandırma işlemlerine rağmen batık kredi hacmi bir ayda 12,3 milyar TL arttı, tüketici kredisi ve kredi kartı borçları da önemli bir yükseliş gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BBDK) 1 Kasım’da başlattığı kredi ve kredi kartı yapılandırma hamlesine rağmen takipteki alacaklar hızla artmaya devam etti. 29 Kasım itibarıyla batık kredi hacmi 286 milyar 873 milyon TL’ye ulaşırken, bir hafta içinde 5,3 milyar TL, bir ayda ise 12,3 milyar TL’ye yükseldi. Toplam batık kredi hacminde de yıllık yüzde 64’lük bir artış yaşandı.

Yasal takibe düşen tüketici kredisi borcu, geçtiğimiz yıla göre yüzde 79 artışla 51 milyar 856 milyon TL’ye, batık kredi kartı borcu ise yüzde 257 artışla 50 milyar 862 milyon TL’ye yükseldi. Ticari kredi ve kurumsal kredi kartlarındaki yasal takibe alınan tutar ise yıllık yüzde 38 artışla 184 milyar 154 milyon TL’ye çıktı. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 38 artarak 1 milyon 504 bin kişiye ulaştı. Ekim 2024 itibarıyla borcu devam eden kişi sayısı ise 3 milyon 890 bine çıktı.