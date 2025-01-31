‘Batık’ geminin borçları

Haber Merkezi

Sefalet ücretlerine mahkûm edilen halka yalnızca sabır telkinlerinde bulunan, bu süre zarfında da çıkarılan her bir itirazın karşısına devletin olanca gücünü yıkan Saray rejiminin yarattığı yoksulluk gerçeği her gün farklı verilerde ortaya çıkıyor.

Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurttaş kredi ve kredi kartlarına yönelmeye devam ediyor. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 24 Ocak ile biten haftada 292 milyar 509 milyon 936 bin lira artışla 19 trilyon 844 milyar 390 milyon 225 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,85 artarak 1 trilyon 945 milyar 347 milyon 600 bin lira oldu. Tüketici kredilerinin 470 milyar 747 milyon 478 bin lirası konut, 55 milyar 822 milyon 36 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 418 milyar 778 milyon 86 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bireysel kredi kartları 1 trilyon 796,7 milyar TL’den 1 trilyon 833,1 milyar TL’ye çıktı. Takipteki alacaklar da 301,5 milyar TL’den 304,9 milyar TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,59 yükselişle 2 trilyon 106 milyar 156 milyon 734 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,18 artışla 2 trilyon 340 milyar 578 milyon 377 bin liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Ocak ile biten haftada 147 milyar 196 milyon 97 bin lira artarak 15 trilyon 741 milyar 507 milyon 673 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,21 artış kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduattaki erime de devam ediyor. 24 Ocak ile biten haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 47,5 milyar TL’den 1 trilyon 21,4 milyar TL’ye geriledi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 artışla 12 trilyon 275 milyar 376 milyon 175 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 2,02 artışla 6 trilyon 633 milyar 888 milyon 545 bin lira oldu.

BDDK bankacılık sektörünün aralık ayı kârlarını da açıkladı. Bankacılık sektörünün net kârı 2024 yılında 659 milyar TL’ye yükseldi. Sektörde net kâr, 2023’te 620,5 milyar TL olarak açıklanmıştı.