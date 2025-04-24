Batık kredi kart borcu %241 arttı

Her yeni gün, borçla uyanan milyonlarca yurttaşın kredi kartı limitine sığınarak ayakta kalma mücadelesine sahne oluyor. Borcunu ödeyebilmek için kredi kartlarına ‘takla attıran’ dar gelirlilerin cebindeki kart sayısı arttıkça borç bakiyesi de kabarıyor. Temel ihtiyaçlar artık sadece kredi kartları ile karşılanıyor. Mart itibarıyla kredi kartı sayısı 132,3 milyona ulaşırken kredi kartı borçları ilk kez 2 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı. En çok harcamayı ise taksitsiz harcamalar oluşturdu.

BDDK’nin 11 Nisan haftasına ilişkin verilerine göre bireysel kredi kartı borçlarının 1 trilyon 322,3 milyar lirasını taksitsiz harcamalar oluştururken 622,9 milyar lirasını taksitli harcamalar oluşturdu.

Sadece Mart ayında 1,59 milyar olan kartlı ödemelerin 911,4 milyon adedinde kredi kartları kullanıldı. Bankalararası Kart Merkezi’nin verileri kredi kartlarının en çok kullanıldığı harcama türlerini açığa çıkardı. BKM’nin son yayımlanan Şubat ayı verilerine göre bireysel kredi kartları en fazla taksitsiz harcamalar arasında olan Market ve alışveriş merkezleri harcamalarında kullanıldı. 237 milyar 597 milyon lira tutarındaki harcama bu kalemde gerçekleşirken 58 milyar 460 milyon liralık harcama da yemek harcaması olarak kaydedildi. Kredi kartlarından çeşitli gıda harcaması da 87 milyar 751 milyon lirayı buldu.

2024 yılının aynı döneminde bu tutarlar market ve alışveriş merkezlerinde 137 milyar 689,9 milyon lira, yemek harcamasında 39 milyar 484,5 milyon lira, çeşitli gıda harcamasında 56 milyar 465,3 milyon lira düzeyindeydi.

Alım gücü düşen dar gelirli kredi kartlarına sarılırken geçim krizi borç ödeyememe krizine dönüşüyor. BDDK verilerine göre 77 milyar 405 milyon lira tutarındaki bireysel kredi kartı borcu, bankalar tarafından takibe alındı. Geçen yıl bu borç tutarı 22 milyar 651 milyon liraydı. Batık kredi kartı borcu bir yılda yüzde 241 oranında arttı.