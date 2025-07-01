Batılı liderlerin iki yüzlü maskesi

Nesrine MALİK

Merkez siyaset, ABD ve İsrail’in İran’la savaşını yönetilmesi gereken bir kriz olarak görürken mesafeli retorikleri ve kanlı gerçeklik arasındaki fark giderek genişliyor.

Gazze’de savaş başladığından beri belirleyici olan unsur, ürkütücü derecede sakin bir merkez siyasetin etrafında çalkantı yaratan halkın eşi benzeri görülmemiş öfke, panik ve endişesi oldu. Ana akım liberal partilerden gelen cılız tepkiler, içinde bulunulan anın ciddiyetiyle tamamen uyumsuz kalıyor. Bu siyasi aktörlerin tepkisizliği; ABD, İsrail’in İran’a saldırısına dâhil olurken ve Ortadoğu felaketle sonuçlanacak bir çözülmeye doğru ilerlerken her zamankinden daha da kafa karıştırıyor. İkrar etmeseler bile ya savaşın sonuçlarına razı olarak ya da en temelde sebeplerini ve planı bile sorgulamayarak İsrail’in savaşının yolcuları oluyorlar. Gerçekler, Batı’daki politikacılara açıkça haykırırken onlar evraklarını karıştırıyor ve eski söylemleri yeniden ısıtıp kamuoyuna sunuyorlar. Tüm bunları yaparken de uzun zamandır zıvanadan çıkmış bir İsrail’e ve Beyaz Saray’a boyun eğiyorlar.

Jeopolitik risklerin had safhada olduğu bir dönemde merkez, kendisini bu kavganın bilge tarafı olarak sunmakta, soğukkanlılık ve diplomasi çağrısı yaparken temel nedenlere değinme ya da meydan okuma konusunda tamamen aciz kalmaktadır. Bazıları durumun adını koymaktan bile korkuyor. İsrail hesaplardan çıkarılıyor, geriye sadece elem verici bir kriz ve tehditkâr bir İran kalıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. Ancak tam da kaçınmak istediği gerilimi -ABD’nin müdahalesini- İran’ın yarattığı “ciddi tehdidin” hafifletilmesi olarak tanımladı ve bunları söylerken Ortadoğu’daki İngiliz kuvvetlerini arttırdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, diplomasinin öneminin altını çizerken İran’ı bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynağı olarak öne sürmeyi ihmal etmiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’da rejim değişikliğinin tetikleyeceği kaçınılmaz kaosu vurgulayarak geçmişteki hataların tekrarlanmaması gerektiğine dair uyarıda bulunurken gerçek dünyadan kopuk görünmüyordu. Ancak 22 Haziran Pazar gününe gelindiğinde Fransa, tarafları muğlak genel ifadelerle gerilimin azaltılmasına ve itidale çağıran koroya katılarak ve İran’ın nükleer programına “kesin muhalefetini” pekiştirerek Batılı müttefikleri nezdinde hizaya geldi.

Bunu çıldırtıcı derecede kayıtsız bir tutum olarak görüyorsanız bir şeyleri gözden kaçırmadığınız konusunda sizi temin edebilirim. İran’la savaş çok kötü bir haber ve bir dizi derin problemlere sebep olacak senaryoyu beraberinde getiriyor: Ertesi gün planı olamadan gerçekleşecek muhtemel rejim değişikliği, geniş bir silahlı ordu ve güvenlik güçleri kadrosunu oyunda bırakmak, bölgede hedef ve parlama noktası haline gelebilecek batılı askeri güçlerin toplanması ya da sadece bölgeyi ele geçirecek ve büyük bir öfke ve militarizasyon yarası açacak uzun süreli bir yıpratma savaşı… Aynı zamanda İsrail’in saldırıları ne yazık ki bu durumu kanıksatsa da yüzlerce masum insan öldürülüyor. Mevcut tüm risklerin ötesinde saldırıların yasadışı olduğu gerçeğinden bahsetmiyorum bile.

TRUMP’I DA AŞAN MESELE

Çoğu Batılı lider yaşananları dünyanın talihsiz ama nihayetinde değişmez gerçeklerinin yönetilmesi gereken bir başka bölümü olarak görmeye devam ediyor. İşte son bir buçuk yıldır İsrail’e verilen tüm tepkinin ortasındaki çukur bu: Münhal bir merkez… Trump, Trump’tır. Kimse ondan İsrail’e karşı tutarlı, cesur ve dengeleyici bir yanıt vermesini beklemiyor. Ancak sorun Trump’tan da öncesine dayanıyor. Ahlaki pusulası olmayan ve sürekli savunduğunu iddia ettiği normları umursamayan, yalnızca görünüşte özgürlükçü bir siyasi düzen dünyanın “istikrar bekçisi” olmuş durumda. Bu düzenin gözetiminde Gazze’de, Batı Şeria’da, Lübnan’da, Suriye’de ve şimdi de İran’da uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku tekrar tekrar ihlal edildi. Verilen cevap en iyi ihtimalle İsrail’in yolundan çekilmek, en kötü senaryoda da İsrail’i silahlandırmak ve diplomatik koruma sağlamak oldu. Joe Biden yönetimi tonu belirledi ve Avrupa hükümetleri onu takip etti. Hep birlikte İsrail’e koşulsuz destek statükosuna sarıldılar ve bunu yaparken de kendilerine herhangi bir dürüstlük ya da otorite aşılayan yasal ve ahlaki teamülleri yerle bir ettiler.

GÖSTERMELİK DİPLOMASİ

Üstelik hâlâ enkazın ortasında yollarına çürük ezberleriyle devam ediyorlar. Diplomasinin önemine ilişkin açıklamaları, kulağa çoktan geçmiş bir dönemin yankıları gibi geliyor: Anbean yayınlanan bir soykırımın bir soykırımın kendi içinde tutarlı bir uluslararası hukuk sisteminin görünümünü yok etmesinden önceki bir dönemin… Konjonktür, bu rejimler topluluğunun yapısal olarak kriz yönetimine uygun olmadığını, sadece iradeye uygun olduğunu ortaya çıkardı. Var olan siyasetçiler grubu; rolleri, işlerin nasıl yürüdüğünü yeniden değerlendirmiyor. Sadece jeopolitik trafiğe çobanlık ediyor. Direktifleri aslında sahiden istikrarı sağlamak üzerine ancak bu sadece başarısız varsayımlar ve hiyerarşilerden oluşan bir dünya düzenini korumak anlamında geçerli oluyor. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmak yerine, kötü haliyle yaşamamızın neden gerekli olduğuna dair bir güvenilirlik cilası atmaya uğraşıyorlar.

Bu tutum “pragmatizm” ile karıştırılmamalıdır. Pragmatizm, pozisyon ya da menfaat eksikliği ifade eder. Gönülsüz angajman diliyle gizlenen, bunun değerler tarafından değil, kabile üstünlüğü tarafından tanımlanan inançlar tarafından zeminini oluşturduğudur. İran, liberal müesses nizamın gözünde, Batı’nın çıkarlarından uzaklaştığı için asla tam egemen olamayan bir ülkedir. Saldırıya uğradığında karşılık verme hakkı yoktur ve aslında saldırıya uğradığında itidal göstermelidir. Halkının ne kendi ne de tüm bölgenin geleceğinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini beklemeye hakkı yoktur. Öte yandan İsrail bir süper egemendir ve asla suçlu değildir.

Bu doğal Batılı pozisyon, ikiyüzlülüğünde o kadar çıplak, dünya görüşünde o kadar cahil ve dar görüşlü, insan hayatını hiçe saymasında o kadar açık ki siyasi söylemde muazzam bir sofistikasyon erozyonunu ve halkı hor görmede yepyeni bir seviyeyi temsil ediyor. İsrail’e verilen destek ancak saldırgan olsa bile kendini savunma hakkı ve İran’ın “özgür dünyaya yönelik tehdidi” gibi kolaycı, akla mantığa meydan okuyan referanslarla savunulabilir. Bağışlayın ama bu, lideri uluslararası ceza mahkemesi tarafından aranan bir ülke olan İsrail’in dört Ortadoğu bölgesine yaptığı tek taraflı saldırıları destekleyen dünya mı bahsedilen özgür dünya? Bu noktada, özgür dünyaya yönelik en büyük tehdit, gücüne yönelik tek bir meydan okumanın bile bulunmasına izin vermemek için her şeyi feda edecek olan kendisidir.

Sonuç olarak bu liderler sadece sorumsuz değiller, aynı zamanda temsil kabiliyetinden yoksun, rıza üretmekten bile aciz hale geldiler. Hızlanan bir nihilizm hâkim oldu. Merkezci hükümetler ve siyasi partiler, Avrupa’da İsrail’e tarihsel olarak en düşük düzeyde destek verdiğini açıklayan halktan gittikçe uzaklaştıkça yetkiler yıpranıyor. ABD’de (Trump destekçileri de dâhil olmak üzere) çoğunluk İran’la savaşa girilmesine karşı çıkıyor ve böylece etli sütlüye dokunmayan bir siyaset ile kanlı gerçeklik arasındaki uçurum daha da genişliyor. Batı hegemonyasının yöneticileri, hepimizi de yanlarına alarak boşluğa doğru savruluyor.

Guardian’dan çeviren: Ebrar ÖZDEMİR