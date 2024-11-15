Batın ‘kendini yere attı’ dediler!

Kızılay’ın önceki başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 9 Temmuz’da 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın dava dosyasına teknik uzman mütalaası girdi. Mütalaa, Fatma Zehra Kınık Demir’in Kızılay yöneticisi de olan avukatı Osman Baturhan Dursun tarafından mahkemeye sunuldu.

‘KENDİNİ YERE ATTI’

Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar’a hazırlatılan mütalaanın bazı kısımları şöyle: “Sürücünün motosikleti sağa doğru yönlendirdiği ve kaldırıma çıktığı, bu esnada motosikletin arkasında bulunan yolcunun (Batın Barlas Çeki) kendini yere attığı akabinde motosikletin sağ tarafta bulunan dubalara çarptığı görülmüştür… Ardından kaldırımda yürüyen şahıslara çarparak durabildiği tespit edilmiştir.”

PSİKOLOJİK YIKIM YAŞAMIŞ

Öte yandan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Basına ve izleyicilere kapalı gerçekleştirilen duruşmada, Fatma Zehra Kınık Demir savunmasını yazılı olarak mahkemeye sundu. Adli kontrolü de kaldırılan Demir’in yazılı savunmasında, “İddianamedeki suçlamayı kabul etmiyorum. Bu olayda benim herhangi bir kusurum veya ihmalim yoktur… Tüm bu yaşadıklarım benim için büyük bir psikolojik yıkımdı. Kusurlu olduğum yönündeki trafik kaza tespit tutanağını kesinlikle kabul etmiyorum” demiş ve suçsuz olduğunu öne sürmüştü.

Fotoğraf: ANKA

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15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı. Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlas Çeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kınık Demir hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Fatma Zehra Kınık’ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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BİLİRKİŞİ: YÜZDE 100 KUSURLU

Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Raporda, Fatıma Zehra Kınık Demir’in yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edilmişti.