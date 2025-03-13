Batı’nın maskesini düşüren seçim

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Liberal ‘demokrasi’nin kalesi Avrupa’nın merkezinde bir “seçim darbesi” yaşanıyor. NATO’nun Rusya’ya karşı ileri bir karakola çevirdiği Romanya’da Rusya yanlısı milliyetçi aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasına izin verilmemesi Batı’nın maskesini düşürürken ülkeyi de karıştırdı.

Romanya Merkez Seçim Komisyonu (BEC) Pazar günü aldığı kararla cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Georgescu'nun 4 Mayıs’ta yeniden yapılacak seçime girmesine izin vermemişti. Komisyon kararını Georgescu'nun seçim kurallarına uymaması üzerine Anayasa Mahkemesi'nin seçimi iptal etmesine dayandırdı.

Bu yasak, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkede anayasal krizi derinleştirirken karar sonrası Georgescu destekçilerinin başlayan gösterileri devam ediyor. Başkent Bükreş başta olmak üzere meydanlara dökülen göstericilere polis müdahale ediyor. Yasak kararının ardından seçim dairesinin önünde toplanan yüzlerce Georgescu destekçisi, “Hırsızlar!”, “Hainler!” ve “Özgürlük” sloganları attı. Göstericiler, taş fırlatarak ve güvenlik kordonunu aşmaya çalışarak protestolarını sürdürdü.

İptal edilen seçimin ilk turunda en yüksek oyu alan Rusya yanlısı Georgescu adaylığının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek bir mesajım var: Romanya'da demokrasi çökerse, tüm demokratik dünya çöker, bu sadece başlangıç" dedi. "Avrupa artık bir diktatörlük, Romanya tiranlık altında" diye ekleyen Georgescu, "Karar dünya çapında demokrasinin kalbine indirilen bir başka doğrudan darbe" ifadelerini kullandı.

İLK TUR İPTAL EDİLMİŞTİ

Seçimin 24 Kasım’da yapılan ilk turunda aşırı sağcı görüşleriyle de bilinen "TikTok Mesihi" olarak adlandırılan Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuştu. Ancak Batı yanlılarının itirazı sonrası ve baskısı sonrası anayasa mahkemesi, Rusya'nın sosyal medya aracılığıyla seçmenleri Georgescu'nun lehine etkilediğini öne sürerek seçimi, seçimin ikinci turundan iki gün önce, 6 Aralık’ta iptal etmişti. Georgescu ayrıca anayasaya aykırı eylemler ve kampanya finansmanını yanlış bildirmek gibi cezai kovuşturmalarla da karşı karşıya. Suçlamalar ayrıca, II. Dünya Savaşı öncesi faşist ve antisemitik bir hareket olan ve Romanya yasalarına göre yasadışı ilan edilen Demir Muhafızlar'ın sempatizanlarına verdiği desteği de içeriyor.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti. Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

MOSKOVA VE TRUMP ELEŞTİRMİŞTİ

Georgescu’nun yasaklanmasına Moskova ve Washington’dan tepki var. Rusya kararı kabul edilemez buldu. ABD yönetimi de seçimin iptalini Avrupa hükümetlerinin ifade özgürlüğünü ve siyasi muhalifleri baskı altına almasının bir örneği olarak nitelendirmişti.