Batı’ya meydan okuyan zirve

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Dünya nüfusunun yüzde 45’ini, küresel ekonominin yüzde 28’ini, dünyadaki ham petrolün üçte birinden fazlasını üreten BRICS ülkelerinin zirvesi Kazan’da başladı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın İngilizce baş harflerinden oluşan BRICS ülkelerinin zirvesinde bölgesel krizler ve küresel meseleler masaya yatırılıyor.

22’si liderler düzeyinde olmak üzere 36 ülkenin temsil edildiği zirvede BRICS dijital ödeme platformu ve ulusal para birimleriyle ticaret yapılması ve ‘partner ülke’ statüsüne resmiyet kazandırılması gibi bir dizi kararın alınması bekleniyor.

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 24 Ekim’e kadar sürecek zirvenin ana teması ‘Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi.’

BİRLİK GÜÇLENECEK

1 Ocak’ta Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’nın katılmasıyla genişleyen BRICS zirvesinde konuşan ev sahibi Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası ödemelerde yerli para birimlerinin daha fazla kullanılması gerektiğini belirtti. Birliğin bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff ile bir araya gelen Putin, "Bu sayede BRICS üye ülkelerinin mali bağımsızlığı artarken, jeopolitik riskler azami düzeyde azalıyor" değerlendirmesinde bulundu. Rousseff de Küresel Güney ülkelerinin önemli oranda finansman ihtiyacı duyduğunu, ancak bu finansmanı elde etme şartlarının zor olduğunu kaydetti.

KAPILAR AÇIK

Putin, dünya çapında 30 ülkenin BRICS ile işbirliğine ilgilerini ifade ettiklerini ve grubun daha da genişlemesi için olası seçeneklerin değerlendirileceğini söyledi. Putin, geçen hafta da Moskova’da yaptığı açıklamada “Kapılar açık, kimseyi engellemiyoruz” demişti.

Türkiye, Azerbaycan, Cezayir, Malezya, Suriye, Nijerya, Bangladeş ve Tayland dahil birçok ülke Kazan’daki zirveden yeni üyelikler konusunda çıkacak sonucu bekliyor. Türkiye, başvurusunun kabul edilmesi halinde BRICS’e üye ilk NATO ülkesi olacak.

MODİ’DEN ÖVGÜLER

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, küresel gündeme ilişkin diyalog ve müzakereler için önemli bir platform haline gelen BRICS kapsamındaki yakın işbirliğine önem verdiklerini belirtti. Modi, bu ziyaretinin “Hindistan ve Rusya arasındaki özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğini” vurguladı. BRICS Zirvesi’ne Sırbistan veya Türkiye gibi birliğe üye olmayan ülkelerin de katılmasının Avrupa Birliği ve NATO’yu kızdıracağını kaydeden Fransız Vatanseverler Partisi lideri Sputnik’e yaptığı açıklamada Florian Philippot, “Bu bir meydan okuma. Batılı, Amerikan dünya düzenine karşı bir protesto” dedi.

Bugün zirveye katılacak Erdoğan’ın gidişi öncesinde Financial Times Ankara’nın ABD’nin uyarısıyla Rusya’ya askeri teçhizat ihracatını engellediğini yazdı.

IMF verilerine göre BRICS’in küresel GSYH’deki payının 10 yılın sonunda yüzde 37’ye yükseleceği, G7 ülkelerinin payının ise bu sürede yüzde 30’dan yaklaşık yüzde 28’e gerileyeceği tahmin ediliyor.