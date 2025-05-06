Batı’ya rağmen sağcı ve NATO karşıtı aday galip

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Romanya'da, Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakan ve ABD Başkanı Donald Trump hayranı olarak tanınan milliyetçi aday George Simion, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ezici bir zafer kazandı.

Güney Avrupa ülkesinde kasım ayında yapılan seçimlerin Rusya yanlısı sağcı-milliyetçi adayın kazanması nedeniyle iptal edilmesi üzerine pazar günü bir kez daha sandık başına gidilmişti. Rumen Birliği İttifakı'na (AUR) liderlik eden Simion, oyların yüzde 40,5'ini alırken başkent Bükreş'in merkez sağcı belediye başkanı Nicusor Dan'ın oy oranı yüzde 20,9'da kaldı. İktidar koalisyonunun adayı olan eski Senatör Crin Antonescu ise oyların yüzde 20,3'ünü alarak üçüncü oldu.

UKRAYNA KARŞISINDA

Simion, komşu Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkıyor, Avrupa Birliği liderliğini eleştiriyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" (MAGA) hareketine katıldığını söylüyor. Simion, seçimden önce, yaklaşık yüzde 30'luk bir oy oranına sahipti.

İkinci olan matematikçi ve "aktivist" Dan ise, Ukrayna'yı destekliyor, AB yanlısı ve "yolsuzluk karşıtı" bir platformda bağımsız olarak yarışıyor. Seçimin ikinci turu 18 Mayıs'ta yapılacak. Seçime katılım oranı ise yüzde 53'lerde kaldı.

Simion sonuçların açıklanmasının ardından, "Oy pusulasında bir numaralı pozisyonda bana oy vermeyi seçen herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Bu bir cesaret, güven ve dayanışma eylemiydi. Minnettarım ve onlara güvenlerinin boşa çıkarılmayacağına dair güvence veriyorum" dedi.

Romanya'da kasım ayındaki seçimi NATO'ya mesafeli olan ve Rusya ile iyi ilişkileri savunan milliyetçi Calin Georgescu'nun kazanması üzerine Batılı ülkeler ayağa kalmış, Anayasa Mahkemesi de seçimi iptal etmişti. Georgescu'nun TikTok kampanyasının Rus tarafından desteklendiği ileri sürülmüştü. Yargı operasyonuyla Georgescu'nun seçime katılımı da yasaklanmıştı. Georgescu'nun yerine Simion getirilmişti.