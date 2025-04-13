Batman- Arı kovanı yüklü TIR şarampole devrildi: 1 yaralı

BATMAN'da arı kovanı yüklü TIR'ın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralanırken, arı kovanları etrafa saçıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Batman-Bismil karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 ACJ 468 plakalı arı kovanı yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, TIR'da bulunan boş arı kovanları etrafa saçıldı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)