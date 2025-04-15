Batman belediye başkanı kim ve hangi partiden? 31 Mart 2024 Batman seçim sonucu

Batman Belediye Başkanı kim sorusu, belediyeye kayyum atanması nedeniyle oldukça merak edilen bir soru. Peki Batman'ın seçilmiş belediye başkanı ne kadar süre görev aldı? Batman'a kim kayyum olarak atandı? 31 Mart 2024 Batman seçim sonuçları ne oldu? Tüm detaylar şöyle:

BATMAN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Batman'da 31 Mart 2024 yılında yapılan seçimleri DEM Parti'nin adayı Gülistan Sönük kazandı ve 1993 doğumlu Sönük, Batman'ın ilk kadın belediye başkanı oldu. 3 Nisan 2024'te göreve başlayan Gülistan Sönük, 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alındı ve yerine Ekrem Canalp, 4 Kasım 2024 tarihinde Batman Belediyesine kayyım olarak atandı.

31 MART 2024 BATMAN SEÇİM SONUCU

Batman'da 31 Mart yerel seçimlerini yüzde 64,52 oyla DEM Parti'nin adayı Gülistan Sönük kazandı. Hüda-Par'ın adayı Serkan Ramanlı yüzde 15,68 oyla ikinci, AKP'nin adayı Adil Sebati Ceylan ise yüzde 12,42 oyla üçüncü sırada kaldı.