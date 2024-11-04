Batman Belediyesi abluka altında: 2 kişi gözaltına alındı
Yerine kayyum atanan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, seçmenlerle birlikte polis ablukası altındaki belediye binası önüne geldi. Belediye önünde yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alındı. Gülistan Sönük, belediye önüne çağrı yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.
Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük sosyal medya hesabından "Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiç bir kararı tanımıyoruz" açıklaması yaparak belediye binası önüne geçti.
BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI
Gülistan Sönük, kayyum kararını yok saydıklarını kaydederek belediye önüne çağrı yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren iradesinin gasp edilmesine karşı çıkan çok sayıda kişi belediye önünde tepki gösteriyor.
Sönük ve beraberindekiler partililerle, polis ablukası altındaki belediyeye girmeye çalıştı. Polisin engel olması üzerine belediye önünde arbede yaşandı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan arbede 2 kişi gözaltına alındı.
DEM Parti tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şu ifadeler kaydedildi:
"Batman Belediye Eş Başkanımız ve halkımız gasp edilen belediyenin önünde: O belediyeler halkındır, gasp edemezsiniz. Bu kayyım zihniyeti, beyaz tülbentli analara ve iradesine sahip çıkan halkın kararlılığına yenilecek mutlaka."
Batman Belediye Eş Başkanımız ve halkımız gasp edilen belediyenin önünde: O belediyeler halkındır, gasp edemezsiniz. Bu kayyım zihniyeti, beyaz tülbentli analara ve iradesine sahip çıkan halkın kararlılığına yenilecek mutlaka. pic.twitter.com/lDU1sPn1Gl— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) November 4, 2024
İçişleri Bakanlığı'nın Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
2. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük:
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/70 esas sayılı dosyasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması,
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023/14816 esas sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan devam eden soruşturması,
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/7894 sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan devam eden soruşturma nedeniyle;
Gülistan Sönük, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Batman Valisi Ekrem Canalp, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Batman Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.