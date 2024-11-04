Batman Belediyesi abluka altında: 2 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük sosyal medya hesabından "Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiç bir kararı tanımıyoruz" açıklaması yaparak belediye binası önüne geçti.

BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

Gülistan Sönük, kayyum kararını yok saydıklarını kaydederek belediye önüne çağrı yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren iradesinin gasp edilmesine karşı çıkan çok sayıda kişi belediye önünde tepki gösteriyor.

Sönük ve beraberindekiler partililerle, polis ablukası altındaki belediyeye girmeye çalıştı. Polisin engel olması üzerine belediye önünde arbede yaşandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbede 2 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şu ifadeler kaydedildi:

"Batman Belediye Eş Başkanımız ve halkımız gasp edilen belediyenin önünde: O belediyeler halkındır, gasp edemezsiniz. Bu kayyım zihniyeti, beyaz tülbentli analara ve iradesine sahip çıkan halkın kararlılığına yenilecek mutlaka."