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Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 30.06.2024 11:43
  • Giriş: 30.06.2024 11:43
  • Güncelleme: 30.06.2024 11:44
Kaynak: AA
Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman Çayı'nın Kozluk ilçesi Samanyolu köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde piknik yapan iki aileden 7 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ile AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi halat yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

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