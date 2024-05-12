Batman'da 121 ruhsatsız silah ele geçirildi: 4 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'da düzenlenen Mercek-18 operasyonunda 121 ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıkladı

Batman'da düzenlenen Mercek-18 operasyonunda 121 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyında 4 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden Batman'da düzenlenen Mercek-18 operasyonunun detaylarını paylaştı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik "Mercek-18" operasyonu düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonda, yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde, 21'inin imalatı tamamlanmış, 100'ünün ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçalarının ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 şüphelinin yakalandığını belirtti.