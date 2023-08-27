Batman'da 14 yaşındaki kız çocuğu çayda boğulma tehlikesi geçirdi
Kaynak: AA
Batman Çayı'na serinlemek için suya giren kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi.
Bıçakçı köyü yakınlarında serinlemek için Batman Çayı'na giren 14 yaşındaki E.K, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince çocuk sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.