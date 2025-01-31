BATMAN 'da, 2 bin metre hayalet ağ toplandı

BATMAN’da kaçak balık avcılığı denetimlerinde, suya bırakılan 2 bin metre hayalet ağ toplanarak imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri tarafından Ilısu Baraj Gölü Suçeken köyü, Kantar Köprüsü ve Oymataş köyü mevkilerinde yapılan denetimlerde, kaçak balık avcılığı için suya bırakılan yaklaşık 2 bin metre sahipsiz ağ toplanarak, imha edildi. (DHA)

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)