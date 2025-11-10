Batman'da 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga: 5 kişi gözaltına alındı

Batman'da 2 grup arasında çıkan ve iki kardeşin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Olay, dün 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir diş deposunda meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iki grup, tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çatışmada Murat İnsel (28), Salih İnsel (23), M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı.

Kavgaya karıştıkları ileri sürülen A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) kaçarken, yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan kardeşler Murat ile Salih İnsel, kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hafif yaralanan M.F.Ç. tedavisinin ardından gözaltına alınırken; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan A.Ç., F.Ç. ve olaya karıştığı tespit edilen D.D. (25) ve D.İ. (33)'yi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hayatını kaybeden iki kardeş, toprağa verilmek üzere Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyüne gönderildi.