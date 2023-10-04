Batman'da 27 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA
Batman'da düzenlenen operasyonda, 27 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler ihbar üzerine kent girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 27 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu"ndan tutuklandı.