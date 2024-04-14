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Batman'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.04.2024 14:54
  • Giriş: 14.04.2024 14:54
  • Güncelleme: 14.04.2024 14:54
Kaynak: AA
Batman'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

İlçenin Yassıca köyü mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AJV plakalı tır, 47 AH 792 plakalı hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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