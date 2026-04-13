Batman'da 3 günde 2 ölüm: Kayıp öğretmenlerin cesedi bulundu

Batman'da haber alınamayan Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Özgür'ün cansız bedeni bulundu.

DHA'nın aktardığına göre, Gercüş Koçak Ortaokulu’nda 7 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım’dan hafta sonu haber alamayan meslektaşları ve yakınları, bugün mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi.

Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kaldığı eve gitti.

Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Yıldırım’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KOZLUK'TA DA BİR ÖĞRETMEN ÖLDÜ

Batman Sönsöz'de 11 Nisan'da yer alan habere göre, Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi’nde ikamet eden ve yaklaşık 8 yıldır görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Özgür’den haber alamayan arkadaşları ve eşi, durumdan şüphelenerek eve gitti.

Eve giren yakınları, Halil Özgür'ü hareketsiz halde buldu. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verildi. Özgür’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından memleketi Kayseri’ye gönderileceği öğrenildi.

Öğretmenlerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.