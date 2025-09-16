Batman'da 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Batman'da bir araca düzenlenen anne, baba ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 24'e yükseldi.

Eskihamur köyü yolunda gece seyir halinde olan Mehmet Şanlı'nın (65) kullandığı hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen, sürücünün yanı sıra eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın'ın (6) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan 4 kişinin cenazesi, toprağa verilirken taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Eylül'de saat 22.55 sıralarında Beşiri'nin Eskihamur köyü yolunda seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 24 olmuştur" ifadesine yer verildi.