Batman'da 9 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı: Soruşturma başlatıldı

Batman'da öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile birlikte parka giden 9 yaşındaki M.N.A., havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından vuruldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Olay, dün öğle saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Gençlik Parkı içerisinde meydana geldi. Öğretmen, veliler ve öğrencilerin katıldığı 4'üncü sınıfa veda partisi etkinliği düzenlendi.

Etkinlik sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan 9 yaşındaki M.N.A., parkta bulunan 14 yaşlarındaki 2 çocuktan birinin havalı tüfeği boş zannederek ateşlemesi ile bacağından yaralandı.

Çocuklar kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğretmenlerinin refakatinde hastaneye kaldırılan M.N.A., tedavi altına alındı.

Şüpheli 2 çocuğun arama çalışmaları sürüyor.