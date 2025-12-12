Giriş / Abone Ol
Batman'da abart egzoz kullanan 5 araç sürücüsüne 46 bin 335 lira ceza

Ajans Haberleri
  • 12.12.2025 12:53
  • Giriş: 12.12.2025 12:53
  • Güncelleme: 12.12.2025 12:53
Kaynak: DHA
BATMAN’da polis ekipleri tarafından, abart egzoz kullandığı tespit edilen 2 otomobil ve 3 araç sürücüsüne toplamda 46 bin 335 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle ‘abart egzoz’ olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullandığı tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 46 bin 335 lira ceza kesildi. (DHA)

