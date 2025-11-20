Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Batman'da abartı egzoz kullanan 5 araç sürücüsüne 75 bin 610 lira ceza

Ajans Haberleri
  • 20.11.2025 15:09
  • Giriş: 20.11.2025 15:09
  • Güncelleme: 20.11.2025 15:09
Kaynak: DHA
Batman'da abartı egzoz kullanan 5 araç sürücüsüne 75 bin 610 lira ceza

BATMAN’da, polis ekipleri tarafından abartı egzoz kullandığı tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 75 bin 610 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan ve teknik değişiklikle abartı egzoz olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak çevredekilerin huzurunu bozan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 75 bin 610 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)

BirGün'e Abone Ol