Batman'da abartı egzoz kullanan 5 araç sürücüsüne 75 bin 610 lira ceza

BATMAN’da, polis ekipleri tarafından abartı egzoz kullandığı tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 75 bin 610 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan ve teknik değişiklikle abartı egzoz olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak çevredekilerin huzurunu bozan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 75 bin 610 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)